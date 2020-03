L'equilibrio delle onde cerebrali per una maggiore concentrazione

Quando parliamo di onde cerebrali ci riferiamo all'attività elettrica ritmica o ripetitiva del tessuto nervoso all'interno del sistema nervoso centrale. L'importanza delle onde cerebrali nei processi cognitivi e nella neuropatologia è diventata nel corso del tempo sempre più rilevante. Queste onde sono individuabili con tracciati grafici che evidenziano l'attività elettrica del cervello tramite la registrazione poligrafica dell'elettroencefalogramma. A seconda della frequenza, poi, è possibile riconoscere diverse tipologie di onde: le onde Delta; le onde Theta; le onde Alfa; le attività Beta e le onde Gamma.

Sfruttare le onde per migliorare benessere e concentrazione

Ma sapevate che è possibile sfruttare queste onde per una migliore concentrazione e per un maggiore benessere psico-fisico? Diverse ricerche hanno mostrato che, per trarne dei vantaggi, l’obiettivo a cui tutti noi dovremmo puntare è quello di mantenere le nostre onde cerebrali in una condizione di equilibrio. In questo caso, ad esempio, meditazione e yoga sono effettivamente due dei metodi più apprezzati per mantenere l'equilibrio. Ma cosa bisogna fare per sfruttare le onde cerebrali al meglio, soprattutto quando si tratta di studiare? Esistono dei piccoli interventi quotidiani utili a stimolare le nostre onde cerebrali per raggiungere la concentrazione necessaria durante le sessioni di studio. In particolare:

trova una posizione comoda;

assumi la giusta postura;

cerca di eliminare tutti i rumori e le distrazioni;

usa le mani;

socchiudi gli occhi;

concentrati sull’inspirazione/espirazione.