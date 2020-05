Sale: come utilizzarlo correttamente in cucina ed evitare abusi nocivi

Il sale è un composto di cui il nostro organismo ha bisogno, ma un suo elevato consumo può comportare diversi problemi: disturbi al sistema cardio-circolatorio, il sorgere di ipertensione arteriosa, il rischio di malattie ai reni. Qualunque tipo di regime alimentare si adotti, è sempre bene tenere sotto controllo la quantità di sodio che viene consumata, anche perché il sodio è già presente in molti dei cibi che mangiamo quotidianamente.

Tipologie di sale

In commercio sono presenti diversi tipi di sale: da cucina (sottoposto a gradi di raffinazione ma senza additivi chimici), da tavola (sale macinato a cui viene aggiunto carbonato di magnesio ed altre sostanze), sale marino (che deriva dall'evaporazione dell'acqua di mare), sale di baia (viene usato per salare carne e pesce perché ottenuto dall'evaporazione dell'acqua di mare dovuta al sole ed al vento), salnitro (non è sale ma nitrato di potassio che viene usato come conservante).

Sale: come utilizzarlo al meglio in cucina

Ecco a questo proposito alcuni consigli per un utilizzo corretto in cucina:

le verdure da lessare devono essere salate dopo la cottura per mantenere le loro sostanze nutritive;

i legumi secchi vanno salati a fine cottura per non farli indurire;

la carne in casseruola deve essere salata dopo averla fatta rosolare;

la carne da grigliare deve essere salata prima della cottura;

gli ortaggi che vanno tagliati a fette è preferibile salarli e lasciarli a riposo per circa 15 minuti prima di cuocerli.

Sale: come evitare abusi

Ecco infine alcuni consigli per vivere meglio e rispettare la nostra salute evitando abusi: