Rimedi naturali, i 13 sorprendenti usi alternativi del sale da cucina

Il sale è senza alcun dubbio un ingrediente immancabile in cucina, economico e facile da reperire, quest'ultimo è molto versatile e può esser utilizzato anche al di fuori dell’ambito culinario. Ingredienti molto diffuso nelle preparazioni alimentari e non, in particolar modo viene largamente usato quello raffinato ottenuto dall’acqua marina fatta evaporare. Il sale è un ingrediente che può rivelarsi un grande alleato in casa, forse rimarrete sorpresi. Scopriamo i suoi usi alternativi.

Il sale come idraulico liquido: versate dell’acqua calda e del sale regolarmente nello scarico del lavandino della cucina e eviterete accumuli di grasso e sporcizia nelle tubo e il formarsi di cattivi odori.

Lucidare con il sale: il sale ha un grande potere lucidante, utilizzatelo mescolandolo a farina e aceto per lucidare l’argenteria, il rame o l’ottone.

Deodorante per le mani: avete appena tagliato una cipolla? Basterà strofinarsi le mani con sale e aceto e rimuoverete l’odore dalle vostre mani.

Fiori sempre freschi: aggiungete all’acqua dei vostri fiori freschi una manciata di sale per manterli belli e colorati più a lungo.

Sbiancare con il sale: per togliere le macchie di vino o caffè da una tovaglia di cotone bianca o per avere lenzuola di lino sempre bianchissime basterà metterle a bagno una notte prima del lavaggio, immergendoli in acqua e sale.

Pulire il frigorifero: per pulire il frigorifero è sufficiente diluire un cucchiaino di sale fino in mezzo litro d’acqua e spruzzare il liquido ottenuto sulla spugna o sul panno che utilizzerete per pulire i ripiani e lo sportello interno.

Usare il sale come ravvivante per i colori: se volete ridare vivacità ai colori dei vostri capi, immergeteli in una baccinella con acqua fredda, un pugno di sale grosso e due cucchiai di aceto.

Antimuffa naturale: in uno spruzzino versate 1 litro d’acqua, 3 cucchiai da minestra di acqua ossigenata, 3 cucchiai di bicarbonato e 3 di sale e passateli sulla macchie di muffa.

Lunga vita ai formaggi: il sale è un potente conservante naturale, per questo potete previnere la formazione di muffe sul formaggio avvolgendolo in un panno leggeremente inumidito con acqua e sale.

Deumidificare: è possibile deumidificare le stanze della propria casa posizionando negli angoli più umidi dei bicchierini o delle ciotoline contenenti del sale grosso. Il sale è perfetto per assorbire l’umidità. Poi potrà essere lasciato asciugare al sole e riutilizzato.

Pulire le spugne: Aggiungete del sale grosso in un catino di acqua fredda in cui immergere le spugne. Il sale rimuove i cattivi odori e permette alle spugne di durare di più.

Il sale rimuove la ruggine: provate a trattare la ruggine con il sale, basta immergerli in acqua calda, sale e aceto, lasciare agire e poi strofinare