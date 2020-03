Forte terremoto a 50 chilometri da Krsko, i vertici della centrale: "Nessun impatto"

Il violento sisma il cui epicentro è stato registrato questa notte alle porte di Zagabria non ha avuto alcun impatto sulla centrale nuclare di Krsko in Slovenia. A renderlo noto è l'Amministrazione per la Sicurezza Nucleare Slovena che questa mattina ha emesso due comunicati stampa per ribadire come le iniziali preoccupazioni sulle conseguenze del terremoto fossero infondate.

Lo stesso sistema di monitoraggio sismologico della centrale ha registrato il sisma e lo staff si è immediatamente attivato per ispezionare i sistemi di funzionamento e sicurezza interni. L'operazione è stata definita "preventiva". La centrale di Krsko continua ad operare a pieno regime. "Non si sono registrati impatti ambientali". Nel frattempo il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha voluto esprimere la propria solidarietà al popolo croato. "Vi siamo vicini, metteremo a disposizione le nostre competenze in materia di terremoti".

