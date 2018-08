Electric run, Pd Trieste: «Già saldati 51mila euro, scorretto verso i cittadini»

Torna alla ribalta il discusso evento "Electric run", con una nuova dichiarazione del Gruppo Consiliare del PD. In merito alla liquidazione della fattura a saldo (per l'importo di 51.240 euro) per l'evento in questione, i dem dichiarano: «Il vicesindaco aveva detto che avrebbe fatto verifiche prima di effettuare il saldo, il Sindaco aveva detto di aver bloccato i pagamenti in attesa che gli organizzatori spiegassero “cosa hanno fatto, dove hanno investito, dove c’era la musica”...com'era prevedibile, invece, il Comune ha pagato il saldo della Electric Run, che con oltre 73 mila Euro diventa uno degli eventi in cui l'Amministrazione Comunale investe di più».

«Che dire? A prescindere dal valore della manifestazione, su cui erano state sollevate parecchie critiche e portate parecchie testimonianze negative, ci batteremo perché non si ripetano in futuro così ingenti affidamenti diretti senza nessun regolamento, bando o manifestazione di interesse: è scorretto nei confronti dei soggetti che organizzano le altre numerose iniziative culturali, sportive e turistiche di valore che si svolgono nella nostra città, è scorretto nei confronti dei cittadini che vorrebbero vedere investiti con trasparenza e criteri il più possibile oggettivi i soldi delle loro tasse».