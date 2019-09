Pizza rustica pesto e pomodorini, la ricetta sfiziosa da portare a tavola

La ricetta che vi proponiamo oggi è gustosa e facile da realizzare, perfetta per un aperitivo, come antipasto o per un buffet. La pizza rustica pesto e pomodorini, come tutte le torte salate, è ottima assaporata anche a temperatura ambiente. In pochi gesti e con pochi ingredienti riusciremo a realizzare un rustico di pasta sfoglia che piacerà davvero a tutti. Ecco la ricetta.

Ingredienti per 6 porzioni

1 rotolo di pasta sfoglia rotondo;

150 g formaggio bianco spalmabile;

300 g pomodorini;

2 cucchiai di pesto;

basilico.

Tempi di preparazione

Tempo di preparazione: 5 minuti;

tempo di cottura: 40 minuti;

tempo complessivo: 45 minuti.

Fasi di preparazione