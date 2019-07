Tisane drenanti, i rimedi naturali contro la ritenzione idrica

Ideali per diete disintossicanti e dimagranti, té e tisane dall'effetto detox e drenante vengono preparati con ingredienti buoni, sani e naturali. Queste bevande hanno un'azione benefica sul nostro corpo e sul nostro metabolismo e sono anche buone e gustose da bere. Ne esistono di di diversi tipi e vengono utilizzate essenzialmente per il drenaggio di liquidi all'interno del nostro corpo. Vediamo insieme le loro funzioni.

Vantaggi

Efficaci contro determinati fastidi e patologie, le tisane drenanti sono utili contro la ritenzione idrica ma il loro impiego è molto vario. Quel fastidioso e antiestetico accumulo di liquidi in varie parti del corpo è un disturbo che colpisce moltissime persone, in particolare le donne. Spesso si ricorre a farmaci ma come abbiamo detto esistono degli ottimi rimedi naturali come le tisane drenanti utili per far scorrere all'interno del nostro corpo i liquidi in eccesso e riacquistare la forma fisica. Esistono in natura diverse piante con effetti drenanti ma non sono tutte uguali, è bene conoscerle a fondo, per scegliere quella più indicata ad ogni situazione e alle nostre esigenze.

Tisane drenanti, a cosa servono?

Le tisane drenanti sono delle bevande a base di erbe che hanno sul nostro corpo degli effetti benefici, riescono appunto a eliminare i liquidi in eccesso. Stile di vita sbagliato come vita sedentaria e assunzione di cibi ricchi di grassi sono i maggiori responsabili degli inestetismi sul nostro corpo. Le tisane drenanti, quindi, sono molto utili sia per tornare in forma ma anche per vivere una vita sana.

Le erbe contro la cellulite

Le erbe che contrastano la cellulite sono:

vite rossa: protegge i vasi sanguigni rinforzando anche il tessuto connettivale dove si poggiano, in questo modo si risolve un problema che colpisce moltissime donne, la fragilità dei capillari;

equiseto: ha un alto potere remineralizzante oltre che una azione molto forte relativamente all'eliminazione di liquidi, si consiglia di usarlo per far fronte a una cellulite molto ostinata, difficile da mandare via;

ciliegia: ha azione diuretica e disintossicante, utile per eliminare, in poco tempo, gli inestetismi della pelle non molto accentuati.

Tisane drenanti per dimagrire

Le tisane drenanti favoriscono l'eliminazione della ritenzione idrica e permettono di vedere i risultati in poco tempo soprattutto se affiancate ad una dieta dimagrante. Questo accade perchè nel momento in cui si cambia alimentazione già nelle prime settimane i tessuti si sgonfiano a causa della massiccia perdita di liquidi trattenuti dall'eccesso di adipe. Le piante da scegliere, in questo caso, sono:

finocchietto: sgonfia efficacemente i tessuti;

betulla: ha una vera e propria azione drenante;

tarassaco: elimina le tossine;

pilosella: riesce a eliminare moltissimi liquidi per questo deve essere associata a un altra erba dall'azione remineralizzante;

equiseto: reintegra i sali minerali persi.

Tisane drenanti e ipertensione

Le tisane drenanti sono molto consigliate anche per contrastare la pressione alta. Le piante più indicate per preparare una tisana che aiuta a combattere l'ipertensione sono:

valeriana: rilassa l'organismo;

achillea: contrasta le alterazioni di pressione e regola il flusso sanguigno;

uncaria: rafforza il sistema immunitario, rendendoci più forti contro i virus.

