La Meloni spinge sulla revoca della medaglia a Tito: "Via subito"

"Penso che una cosa ancora da fare sia revocare la medaglia con la quale venne insignito il maresciallo Tito dalla Repubblica italiana, perché non credo ci sia niente di meritevole in quella onorificenza". A dirlo è la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che questa mattina è intervenuta a margine della cerimonia per il Giorno del Ricordo svoltasi alla foiba di Basovizza a Trieste.

"Credo che una Nazione normale abbia il dovere di rendere quel ricordo concreto nella quotidianità - ha ricordato la Meloni-. Bisogna combattere contro il continuo negazionismo che si moltiplica e che, invece di diminuire, aumenta". La leader del partito sovranista è tornata anche sull'evento organizzato al Senato in occasione del 10 febbraio. "Quest'anno abbiamo dovuto combattere contro convegni al Senato della Repubblica fatti per negare, per minimizzare o per riscrivere la Storia, tutto ciò è intollerabile. E' indegno di una Nazione degna di questo nome - ha concluso la Meloni - anteporre la propria ideologia al ricordo dei propri connazionali".