Come organizzare una perfetta cena romantica, tutti i consigli

Organizzare una cena romantica a casa può risultare molto più speciale rispetto alle cene in diversi locali affollati dove a perdersi è l’intimità di coppia. Se vuoi preparare una cena romantica per qualcuno, non devi fare altro che scegliere un menù e creare l'atmosfera giusta. Segui questi passaggi per scoprire come allestire una serata romantica con la tua persona speciale.

Scegli cosa bere

Se stai organizzando una cena romantica a casa, la prima cosa da fare è offrire un drink di inaugurazione della serata. Il vino è la scelta più romantica quindi, se tu e il tuo compagno siete soliti berlo, prendi un rosso o un bianco, in base al menù. I vini rossi di solito accompagnano meglio la carne, mentre i bianchi sono più adatti alle serate estive e vanno spesso abbinati a piatti leggeri come gamberetti e insalate. Se la tua è una serata meno formale, allora può andare bene anche della birra. Se stai pensando di prendere birra, vino bianco, o comunque una bevanda che va servita fredda, ricordati di mettere le bottiglie in frigo a tempo debito. Prepara anche dell'acqua e limone per un tocco di classe. Metti una brocca di acqua fredda sul tavolo.

Scegli degli antipasti semplici

Dopo aver versato l'aperitivo, sarebbe bene essere pronti con qualche stuzzichino. Prepara la cena insieme al tuo compagno, o almeno una parte, perché fa parte della serata romantica a casa. Avere qualche semplice antipasto o qualche stuzzichino pronto dà il via alla tua serata nella maniera giusta. Scegli dei semplici bocconcini che sono sia divertenti che facili da mangiare con le mani mentre siete in cucina.

Ecco qualche idea per uno stuzzichino perfetto per l'occasione

Fai delle bruschette. Tutto quello che ti serve è del pane, aglio, olio di oliva, cipolla, pomodoro e qualche altro semplice ingrediente. Oppure, prepara del guacamole (o compralo già fatto) e servilo accompagnato con delle tortillas. Hummus con pita e qualche verdura fresca sono sempre un successo.

Scegli la portata principale

La portata principale dovrebbe essere qualcosa di semplice che non richieda troppa preparazione, o qualcosa che hai già preparato prima, almeno in parte, in modo da metterci circa 45 minuti per finirla di preparare. Se hai intenzione di fare la pizza, dai inizio alla serata con tutti gli ingredienti ben disposti in evidenza e con il forno preriscaldato, così che l'unica cosa che ti rimanga da fare sia disporre gli ingredienti sulla pizza e metterla in forno.

Scegli un dolce semplice

Se hai fatto un buon lavoro con vino, antipasti e piatto principale, è molto probabile che non rimanga tanto spazio nello stomaco per il dolce. Piuttosto che preparare un dessert elaborato, prendi delle cupcake dal tuo forno di fiducia o metti del gelato nel freezer e servilo con panna montata e una manciata di frutti di bosco.

Devi avere un piano d'emergenza

Anche se la tua cena romantica a casa andasse liscia come l'olio, meglio avere un piano di emergenza per ogni evenienza. Questo non vuol dire che dovresti avere un'intera seconda cena pronta, ma che devi avere un salvagente se qualcosa andasse storto. Se ti ritrovi bloccato in casa senza cibo di emergenza e senza altre opzioni potresti rovinare tutto.

Atmosfera

Scegli il luogo , puoi sempre mangiare in giardino se ne hai uno. Potrebbe essere molto romantico se la stagione è quella giusta e se hai un bel giardino senza troppi insetti. Puoi anche mangiare in cucina, ma in questo caso affrettati a pulire tutto e a mettere in ordine. Se riesci, scegli un posto dove non mangi di solito, in maniera che possa essere una serata speciale. Se hai un tavolo particolare, che non usi mai, questa è l'occasione giusta.

Usa i piatti eleganti , magari hai un servizio di bicchieri di cristallo, di piatti decorati, tovaglioli ricamati e posate d'argento che non usi mai perché sono solo per le occasioni speciali.

Scegli delle decorazioni romantiche , fiori, petali di rosa e candele senza profumo fanno al caso tuo; hai moltissime possibilità, serve solo un po' di fantasia. Ricordati che le candele sono essenziali per una cena romantica, accendine un po' e mettile sul tavolo o lì vicino. Anche i fiori, come le rose che sono molto eleganti, sono importanti. Stanno molto bene sul tavolo, sia che si tratti di qualcosa di stravagante o di semplice. Ricordati solo che dovete essere in grado di vedervi da una parte all'altra del tavolo. Tenere del jazz in sottofondo o della musica romantica, crea atmosfera, a patto che non sia una fonte di distrazione.

Evita le distrazioni, fai un piano per evitare ogni distrazione, in maniera che tu e il tuo compagno possiate essere liberi di godere della compagnia reciproca e della deliziosa cena. Se hai dei bambini, organizzati in maniera che non siano a casa. Inoltre, spegni telefoni, televisione, radio e concentrati sull'appuntamento.

Consigli

Assicurati che la casa sia bella e pulita.

Metti della musica lenta e a volume molto basso, qualcosa che piaccia a entrambi.

Stacca il telefono o spegnilo, non c'è niente di peggio di una telefonata per rovinare l'atmosfera.

La cena e il tavolo dovrebbero essere pronti quando arriva la persona con cui condividerai la serata.

Abbassa le luci e accendi le candele prima che arrivi il tuo compagno.

Assicurati che in casa ci sia una temperatura gradevole.

Liberati di ogni distrazione, porta il cane a fare un giro, dai da mangiare a qualsiasi animale domestico tu abbia, metti i bambini a letto o a casa di un amico o a guardare la TV in camera, poi spegni TV e computer.

