Normative, emergenze, servizi e adozioni: l'app triestina dedicata agli animali d'affezione

L'app “Fido&Micio” è un’interessante applicazione digitale dell’Ufficio zoofilo del Comune di Trieste disponibile per tutti i cittadini che posseggono o hanno a cuore un animale d'affezione. L'applicazione coniuga la tecnologia digitale e il mondo zoofilo ed è dedicata agli animali, cani e gatti, dei quali il Comune ha responsabilità di amministrazione.

Come funziona l'app

"Fido&Micio" è un utile strumento per ogni tipo di esigenza conoscitiva dei tantissimi triestini che possiedono un cane o un gatto: dalla normativa in materia al cercare di fornire risposte esaurienti e immediate a domande frequenti riguardanti l’anagrafe canina e felina, ma anche una panoramica, con tanto di fotografia e descrizione di età e razza, sui cani adottabili per il Comune di Trieste, le strutture di accoglienza, le spiagge accessibili ai cani, la mappa delle aree di sgambamento con i rispettivi orari di apertura e i numeri di soccorso per segnalare la presenza di eventuali animali feriti.

Come scaricare l'app

L’applicazione è di facile utilizzo ed è scaricabile direttamente dal sito del Comune di Trieste (www.comune.trieste.it) e sui canali social istituzionali, inoltre gli utenti e gli interessati possono usufruire anche della versione per pc collegandosi all’indirizzo web fidomicio.comune.trieste.it.

Le sezioni

All'interno dell'app, o del sito, sono presenti le seguenti sezioni: