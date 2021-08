Sempre più spesso si decide di portare ilcon noi! Prima di partire, è importante programmare tutto nel dettaglio, dai mezzi di trasporto con cui cui raggiungere la località preferita, come ad esempio treno , aereo o macchina , alla valigia che deve contenere all’interno l’indispensabile per il peloso.

Oltre a queste precauzioni, è bene conoscere le regole di bon ton per rendere la vacanza meno stressante per noi e per il pet. Infatti, andare al mare con il cane comporta dei diritti, ma anche dei doveri.

Cani in spiaggia secondo la legge

Quando si parla di cani in spiaggia, bisogna fare subito una distinzione tra quelle libere e quelle gestite dagli stabilimenti.

Spiaggia libera

Quando decidiamo di portare il peloso con noi sulla spiaggia libera, dobbiamo verificare se ci sono delle limitazioni comunali, regionali o della capitaneria di porto che vietano del tutto o limitano a specifici orari o zone la presenza dei cani in spiaggia. Il divieto deve essere segnalato da cartelli ben visibili in cui si riporta l’ordinanza e le motivazioni del divieto. Le limitazioni decadono nel momento in cui si tratta di un cane da accompagnamento o di salvataggio. Nel caso in cui il pet possa frequentare la spiaggia, deve stare al guinzaglio o avere la museruola.

Spiaggia privata

Per quanto riguarda le spiagge dei lidi balneari, la decisione di ammettere o meno i quattro zampe ricade sul proprietario dello stabilimento. Se l’ingresso è ammesso, il titolare dello stabilimento deve attrezzare un’area per i pet, mentre il proprietario del peloso deve avere con sé l’attestazione delle vaccinazioni.

Le regole da seguire in spiaggia

La spiaggia è il luogo del relax e del divertimento e per trascorrere la giornata serenamente, come per gli uomini, ci sono delle regole da rispettare anche per i pet:

Informarsi se la sua presenza è gradita : anche se non vediamo l’ora di trascorrere la giornata in spiaggia con Fido, non è detto che lo stesso valga per i nostri vicini di ombrellone. Prima di scegliere la postazione è bene chiedere se il pet può creare problemi e in caso affermativo è meglio cambiare posto;

: anche se non vediamo l’ora di trascorrere la giornata in spiaggia con Fido, non è detto che lo stesso valga per i nostri vicini di ombrellone. Prima di scegliere la postazione è bene chiedere se il pet può creare problemi e in caso affermativo è meglio cambiare posto; Rassicurarlo : un ambiente nuovo e pieno di stimoli potrebbe agitare il peloso e indurlo ad abbaiare. Il nostro compito è quello di calmarlo portando con noi la copertina o il peluche preferito per farlo sentire a suo agio e distrarlo con giochi e premietti;

: un ambiente nuovo e pieno di stimoli potrebbe agitare il peloso e indurlo ad abbaiare. Il nostro compito è quello di calmarlo portando con noi la copertina o il peluche preferito per farlo sentire a suo agio e distrarlo con giochi e premietti; Tenerlo al guinzaglio : questo è valido soprattutto in presenza di bambini e altri cani;

: questo è valido soprattutto in presenza di bambini e altri cani; Evitare di stressarlo : come succede per gli uomini, Fido non deve andare necessariamente d’accordo con tutti. Conoscendo il suo carattere, quindi, nel caso in cui dovesse entrare in contatto con una persona o un animale che non è di suo gradimento, è preferibile non farlo avvicinare;

: come succede per gli uomini, Fido non deve andare necessariamente d’accordo con tutti. Conoscendo il suo carattere, quindi, nel caso in cui dovesse entrare in contatto con una persona o un animale che non è di suo gradimento, è preferibile non farlo avvicinare; Munirsi di paletta e sacchetti : nel rispetto degli altri bagnanti, i bisogni del pet devono essere rimossi;

: nel rispetto degli altri bagnanti, i bisogni del pet devono essere rimossi; Farlo giocare in sicurezza : a molti cani piace scavare le buche e per farlo liberamente è importante accertarsi che non rechi disturbo ai vicini;

: a molti cani piace scavare le buche e per farlo liberamente è importante accertarsi che non rechi disturbo ai vicini; Fargli scaricare le energie : durante la giornata può arrivare il momento in cui Fido è più attivo e per farlo scaricare possiamo portarlo a passeggiare;

: durante la giornata può arrivare il momento in cui Fido è più attivo e per farlo scaricare possiamo portarlo a passeggiare; Asciugarlo quanto esce dall’acqua: istintivamente, quando esce dall’acqua, il pet sente la necessità di scrollare l’acqua in eccesso e per non bagnare le persone che lo circondano dobbiamo tenerlo a distanza e tamponarlo subito con un asciugamano

Come proteggere il pet dal caldo

Una regola fondamentale quando si va in spiaggia con Fido, è quella di proteggerlo dal sole e dall’afa! È buona norma non andare mai al mare nelle ore più calde, per evitare colpi di calore. Non dimentichiamo mai di portare con noi borracce, le ciotole per il cibo e per l’acqua e anche di tenerlo all’ombra magari su tappetini refrigeranti. Inoltre, quando esce dall’acqua, per evitare irritazioni a causa della salsedine è meglio fargli subito il bagno.

I giochi da fare in spiaggia con Fido

Seguire le regole di comportamento non vuol dire non potersi divertire con il peloso. La spiaggia è il posto adatto dove organizzare giochi che di sicuro renderanno felici noi e il nostro quattro zampe, tra questi:

Legnetti : il più classico dei giochi non poteva di certo mancare questa estate. Basta prendere un pezzo di legno e stimolare il cane a rincorrerci. Una volta preso il legnetto, possiamo provare noi a rincorrerlo e ad acciuffare il bastoncino;

: il più classico dei giochi non poteva di certo mancare questa estate. Basta prendere un pezzo di legno e stimolare il cane a rincorrerci. Una volta preso il legnetto, possiamo provare noi a rincorrerlo e ad acciuffare il bastoncino; Nascondino : il gioco che ha accompagnato la nostra infanzia può diventare un’attività divertente anche in spiaggia. In questo caso non saremo noi a nasconderci, ma il suo gioco o la copertina preferita. L’ideale è metterlo sotto la sabbia e il pet non vedrà l’ora di scavare per trovarlo;

: il gioco che ha accompagnato la nostra infanzia può diventare un’attività divertente anche in spiaggia. In questo caso non saremo noi a nasconderci, ma il suo gioco o la copertina preferita. L’ideale è metterlo sotto la sabbia e il pet non vedrà l’ora di scavare per trovarlo; Saltare le onde : tutti i cani amano l’acqua e per rendere l’esperienza ancora più divertente, quando il mare è calmo possiamo saltare insieme le onde del mare. Equipaggiati con un giubbotto di salvataggio ogni volta che l’acqua si avvicina possiamo saltare e Fido si sentirà felice di fare un’attività in nostra compagnia;

: tutti i cani amano l’acqua e per rendere l’esperienza ancora più divertente, quando il mare è calmo possiamo saltare insieme le onde del mare. Equipaggiati con un giubbotto di salvataggio ogni volta che l’acqua si avvicina possiamo saltare e Fido si sentirà felice di fare un’attività in nostra compagnia; Caccia in acqua: la variante acquatica del riporto è un ottimo modo per insegnare ai cani a nuotare e per rinfrescarsi durante le giornate particolarmente calde. Non dobbiamo fare altro che lanciare una pallina non troppo lontano in acqua e il cane, sotto il nostro sguardo attento, potrà correre a recuperarla e riportarla.

Le spiagge dog friendly

Muniti dei giochi preferiti di Fido e rispettosi delle regole da seguire in spiaggia, non resta che scegliere le spiagge dog friendly al mare e al lago. Come l’anno scorso vi abbiamo segnalato le spiagge pronte ad ospitare il peloso, anche quest’anno vi forniamo la guida 2021 per trascorrere un’estate indimenticabile con il nostro amato quattro zampe.

Le spiagge del Nord Italia

Friuli Venezia Giulia

Grado

Belvedere Pineta

Spiaggia di Snoopy

Lido di Fido

Gradisca

Spiaggia Libera Isonzo

Lignano Sabbiadoro

Doggy Beach

La spiaggia di Duke

Muggia

Fido Lido

Lombardia

Brescia

Darsena Beach (Pisogne)

Fido Beach (Manerba del Garda)

Bracco Baldo Beach (Peschiera del Garda)

Lido Cani (Sulzano)

Lecco

Spiaggia della Malpensata (Varenna)

Milano

Idropark Dog

Varese

Larice Club sul Lago Monate (Cadrezzate)

Valle d’Aosta

Aosta

Lago D’Arpy (Morgex)

Trentino Alto Adige

Trento

spiaggia lago di Ledro

spiaggia lago di Tenno

spiaggia lago di Molveno

spiaggia lago Caldonazzo

Bolzano

lago di Braies

lago di Anterselva

lago di Dobbiaco

Liguria

Savona

Rin Tin Beach (Pietra Ligure)

Ex Soggiorno Leonessa (Pietra Ligure)

Baba Beach (Alassio)

La Scogliera (Alassio)

Bagni Antille (Alassio)

Capo Mele (Alassio)

Pluto Beach (Alassio)

Zero Beach (Alassio)

Bagni la Vedetta (Alassio)

Bau Bau Village (Albissole Marina)

Bagni Capo Mele (Laigueglia)

Spiaggia libera attrezzata Ex Colonia (Savona)

Spiaggia libera attrezzata (Finale Ligure)

Pluto Beach (Spotorno)

Genova

Punta Vagno (Santa Margherita Ligure)

Vesima (Genova Voltri)

Bagni Capo Marina

Imperia

Spiaggia libera di Prino

Spiaggia Raimondo (Oneglia)

Terrazza Beach (Sanremo)

Bagni Baia Verde (Imperia)

Bagni Mamma (Bordighera)

Spiaggia comunale Imperia

Spiaggia libera di Aurelia di Ponente

Spiaggia libera di Sanremo

Spiaggia libera di Ventimiglia

Spiaggia libera San Bartolomeo al mare

Veneto

Bibione

Bagni comunali Bibione

La Spiaggia di Pluto

Peschiera del Garda

Il Pentagono

Bracco Baldo Bau Beach

Caorle

Spiaggia Libera della Brussa

Carole Bau Beach

Chioggia

InDiga for Dog

Astoria Beach

Rovigo

Bagno Tamerici Dog

Venezia

Pachuka Bau Beach

Jesolo

Bau Bau Beach

Piemonte

Chiaverano

Stabilimento Balneare Chalet Moia

Verbania

Lago di Mergozzo

Novara

Lido di Dormelletto

Le spiagge del centro Italia

Emilia Romagna

Riccione

Bagni Casali

Spiaggia delle Donne

Bagni Romano 36

Spiaggia di Marano

Rimini

Bagno 84 Graziano

Bagno 150

Bagno 26

Bagno Celli Numero 6

Spiaggia Bagno 55

Cavalier Beach c/o Bagno Kauai 6-7

Bagno Riviera n°1;

Bagno 80 Lamberto

Beach 33

Spiaggia Bagno 39 Cigno (Viserbella)

Playa Tamarindo (Viserba di Rimini)

Cooperativa Bagnini Misano (Misano Adriatico)

Igea Marina

Bagno Afrika Beach

Bagno Lido 72

Comacchio

Baia di Maui

Bagno Gabbiano (Lido degli Estensi)

Prey Fun Beach (Lido degli Estensi)

Bagno Trocadero n. 39 (Lido di Spina)

Bagno Malua n. 54 (Lido di Spina)

Bagno Vela (Lido di Spina)

Cesenatico

Wanda Bau Beach

Fido’s Beach Bagno Corallo (Villamarina)

Bagno Valverde lido n°13 (Valverde)

Ravenna

Aloha Beach (Marina Romea)

Profumo di Mare Spiaggia (Punta Marina)

Cayo Loco Summer Beach (Lido di Classe)

Duna degli Orsi (Marina di Ravenna)

Spiaggia Amarissimo (Lido di Savio)

Cervia

Bagni Dario

Forlì Cesena

Fido Beach (San Mauro Mare)

Toscana

Camaiore

Bago Eugenia

Cecina

Bagno Donna di Cuori

Bau Beach

Spiaggia libera

Le Gorette

Capocavallo

Dog Beach San Vincenzo

Fosso Nuovo

Follonica

Torrente Pietraia

Puntone Beach

Dog Beach

Forte dei Marmi

Bagno Flavio

Grosseto

Spiaggia libera di Marina di Grosseto

Spiaggia libera di Castiglione della Pescaia

Orbetello

Torre saline

Litorale Giannella

Playa del Can

Braccio Energy Beach

Piombino

Pascià Glam Beach

Spiaggia Sotto Bernardini

Villaggio orizzonte

Livorno

Dog Beach di Porto Azzurro

spiaggia delle Tamerici

spiaggia comunale di Felciaio

Viareggio

Bagno Marechiaro

Spiaggia libera di Viareggio

Marche

Macerata

Arturo

Bagno Cristallo N.6 (Civitanova Marche)

Bagni Marebello N.11 (Civitanova Marche)

Bagni Gigetta N.13 (Civitanova Marche)

Spiaggia libera Amici di Fido (Civitanova Marche)

Spiaggia Nord e Spiaggia Sud (Porto Recanati)

Pineta Beach Porto Recanati

Ancona

Stabilimento Balneare Tropical

Baia Canaria (Cesano)

Pesaro Urbino

Telodirò Beach (Gabicce Mare)

Vele (Mondono)

Lazio

Sabaudia

Sabau Beach

Viterbo

Dog Beach Saint Tropez (Tarquinia)

La Pineta Blu (Montalto di Castro)

Roma

Villa Bau Village

Spiaggia di Martignano (Campagnano di Roma)

Oasi naturista (Torvaianica)

Spiaggia dei Gabbiani (Bracciano)

Abruzzo

Pescara

La Playa

La Prora Beach village 41

Spiaggia libera (Montesilvano)

Chieti

Bau beach Lido Sabbia d’oro

Il Pirata Lido

Bagni Maristella

Teramo

Caprice

Chalet Luna Rossa – Welcome Dogs

Spiaggia libera per cani a Pineto

Spiaggia libera Doggy beach a Pineto

Bau Bau Beach (Silvi)

Unica Beach (Giulianova)

Bau Beach (Martinsicuro)

Molise

Campomarino

Scooby-doo Beach

Umbria

Perugia

Sualzo Beach (Passignano)

Le spiagge del sud Italia

Campania

Napoli

Copacabau Lido le Dune (Pozzuoli)

Capitan Cook (Località Marciano, Massa Lubrense)

Salerno

Bau Bau Beach Village (Marina di Eboli)

Bau Bau Beach Palinuro (Palinuro, Centola)

Caserta

Lido Bernardino (Baia Verde, Castelvolturno)

Ecoparco Del Mediterraneo (Castelvolturno)

Puglia

Brindisi

Santos Baubeach (Fasano)

Lecce

Eden Salento Dog Beach (Salve)

Soleluna lido Bau Beach

Lido Coiba (San Foca)

Foggia

Il Gabbiano (Rodi Garganico)

Fantasy Beach (Vieste)

Calabria

Crotone

Spiaggia di Torre Melissa

Lido Kahlua (Cirò Marina)

Mareluna (spiaggia di Torre Melissa)

Catanzaro

Hang Loose Beach (Gizzeria)

Reggio Calabria

Lido Calypso yey (Bocale)

Basilicata

Matera

Lido San Basilio (Marina di Pisticci)

Lido di Macchia Argonauti (Marina di Pisticci)

Potenza

Lido spiaggia Nera (Maratea)

Lido Acqua Marina (Maratea)

Lido le Cicale (Maratea)

Sicilia

Siracusa

Kukua Beach

Bau bau beach

Palermo

Lido El Pam Pam (Trappeto)

Messina

Bau bau beach (Brolo)

Lido Vengo Anch’io

Catania

Dog beach (Lido Azzurro)

Vulcano (isole Eolie)

Lido sabbie nere e acque calde

Sardegna

Cagliari

Bau Beach di Quartu (Quartu Sant’Elena)

Sassari

Spiaggia per cani di Porto Palma (La Maddalena)

Dog Friendly Beach (Badesi)

Sorso Bau Beach (Sorso)

Porto Fido (Santa Teresa di Gallura)

Arvepana Onlus doggie beach Caprera (Caprera)

Sud Sardegna

Tiliguerta Dog Beach (Muravera)

Porto Pino (Sant’Anna Arresi)

Oristano