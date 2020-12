Trend capelli: il nontouring per colorare i capelli in modo naturale

Tutti i trend di bellezza più in voga negli ultimi anni hanno una caratteristica comune: mantenere quanto più possibile un effetto naturale. Questo tema è ampiamente utilizzato quando si parla di make-up, ma oggi anche per i capelli la parola d'ordine è diventata naturalezza. Ideale per chi vuole avere stile ed essere alla moda ma desidera allo stesso tempo mantenere il proprio colore naturale senza rovinare i capelli, il nontouring è una tendenza molto utilizzata che serve appunto a valorizzare il colore e le caratteristiche naturali della nostra chioma.

Nontouring: cos'è

Il nontouring un trend promosso da molte star del cinema e della tv che prima di tutto rispetta la tinta naturale dei capelli. Pensato soprattutto per i capelli ramati, biondi o mori, è un trattamento che aggiunge una sottile patina che non cambia la colorazione della capigliatura, ma che la arricchisce rendendola capace di risplendere di maggiore luce, dando anche un tono più corposo ai capelli.

L’idea è quella di dare riflessi caldi o freddi e un effetto glossy senza però andare a modificare il colore di base della chioma. Il segreto è esaltare il colore senza coprirlo, un metodo capace di valorizzare con naturalezza il nostro taglio di capelli e il nostro incarnato aggiungendo tocchi di luce, calda o fredda a seconda del nostro sottotono.

Questa tendenza prende ispirazione dal make up a metà tra il contouring, una tecnica di makeup che consente di correggere i difetti ed esaltare o modificare certe caratteristiche morfologiche del viso dosando sapientemente luci ed ombre, e lo strobing, che fa lo stesso ma aggiungendo luce.