Idee di tendenza per arredare casa con le zucche: ecco come fare

Le zucche ornamentali sono piante erbacee rampicanti annuali della famiglia Cucurbitacee originarie dell'Asia e dell'America centrale. Queste bellissime piante dalla crescita prodigiosa sono piante erbacee coltivate per la produzione di zucche coriacee e persistenti. Perfette per decorare e arredare casa a tema autunnale, le zucche rampicanti da coltivare in vaso, su pergole, nell'orto come piante ornamentali, sono perfette per la produzione di oggetti decorativi per la casa da utilizzare come vasi, fiaschi per vino o altri liquidi, centrotavola di stagione.

Insomma, protagonista indiscussa e simbolo dell'autunno, la zucca - anche nella sua versione classica - è versatile, facile da utilizzare ed è la scelta perfetta per gli amanti del fai da te. Avete bisogno di qualche idea per decorare l’interno o l’esterno con la zucca? Ecco alcuni consigli per ricreare l’atmosfera tipica dell'autunno.

Decorare l’esterno

Nel momento in cui si decide di decorare casa non bisogna mai tralasciare l’esterno. Per un risultato d’effetto scegliete zucche di dimensioni e colori differenti da sistemare davanti all’entrata.

Arricchire i davanzali

Un altro spazio da decorare è il davanzale della finestra. La soluzione più semplice è raggruppare le zucche in un angolo. Se invece volete un effetto più ricercato vi basterà liberare la vostra fantasia: un intreccio di foglie come richiamo al periodo autunnale ad esempio. Dipende tutto dal vostro gusto e dallo stile che volete dare.

Rendere unica la tavola

La zucca può anche trasformarsi in un creativo centrotavola. Per un effetto raffinato dipingete le zucche di bianco. Invece, se preferite lo stile moderno e minimale, dovete semplicemente munirvi di tempere con colori a contrasto e disegnare delle linee nette e geometriche.

Riempire ogni angolo della casa

Decorare l'appartamento con le zucche vuol dire decidere di posizionarle in ogni angolo della casa, per dare libero sfogo alla fantasia e creare un’atmosfera perfetta. La zucca ha tonalità vivaci e sgargianti, ma se volete dare un tocco di modernità ad un grande classico, potete scegliere di colorarla. Questa attività è perfetta se in casa ci sono bambini, perché è l’occasione giusta per trascorrere del tempo in loro compagnia facendo un’attività divertente.

Un'altra idea è rivisitare un grande classico: una volta svuotata la zucca, invece di intagliare il tradizionale volto spaventoso potete decorarla con scritte, lettere o disegni autunnali. Potete, in alternativa, dipingere le zucche di bianco o con colori neutri e disegnare a contrasto forme geometriche per un risultato super chic. Se volete dare un tocco di colore potete decidere di decorarla con i fiori. Fiori finti e colla a caldo sono la combo perfetta per realizzare una decorazione bucolica.

Le zucche si trasformano in vasi

Se amate le piante e volete renderle protagoniste, la zucca diventa un vaso originale e home made. Dovete tagliare la parte superiore della zucca con un coltello ed eliminare la polpa interna. Una volta svuotata la riempite di terriccio in cui inserirete le vostre piante preferite.