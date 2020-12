Piante carnivore da appartamento: belle e ideali per allontanare gli insetti

Stanchi di moscerini e ogni genere di insetto pronto ad invadere la vostra casa? Non dovete per forza ricorrere ad insetticidi dannosi per la vostra salute. Esistono dei rimedi molto efficaci e soprattutto naturali che oltre a rendere più bello il vostro appartamento, terranno gli insetti lontani dalla vostra abitazione. Si chiamano Drosera capensis, Dionaea muscipula, Sarracenia purpurea e Nepenthes e sono delle piante carnivore che intrappolano gli insetti per assicurarsi i nutrienti. In particolare cercano l’azoto contenuto nelle loro proteine per poter sopravvivere.

Ognuna ha sviluppato un proprio sistema ingegnoso e diverso per catturare e sfruttare gli insetti: alcune specie, le Dioneae, catturano attivamente la preda, altre invece attendono la preda svolgendo un ruolo passivo.

Dionaea muscipula

Questa pianta è molto piccola , raggiunge circa 10 cm in altezza ed è una trappola per i poveri insetti. Le sue foglie a cerniera che contengono 3-4 setole sensitive e colorate, queste attirano gli insetti e se toccate fanno scattare le foglie che si chiudono creando una prigione per questi ultimi. L’insetto catturato viene trasformato in un succo nutrizionale per la pianta. La pianta riapre la sua trappola alla fine della digestione per ricominciare la caccia.

Drosera capensis

La Drosera capensis è la pianta carnivora più conosciuta e svolge un ruolo passivo nella cattura degli insetti. Le sue foglie sono ricoperte da peli ghiandolari che producono un liquido viscoso e dolciastro. Gli insetti che si appoggiano sui peli rimangono incollati e poi inglobati dagli stessi. Si possono tenere in casa in vasi da circa 10-12 cm di diametro.

Sarracenia purpurea

La più efficiente tra le piante carnivore, formata da un imbuto elegante di foglie allungate e cave coperto da un cappuccio colorato che ha la capacità di attirare gli insetti. Questi infatti vengono attirati dal suo nettare dall'effetto narcotizzante che in breve tempo li stordisce facendoli cadere all’interno dell’imbuto, per finire in una sostanza liquida. Facile da coltivare in vasi da 12 cm di diametro.

Nephentes

Anche questa è una pianta che cattura passivamente gli insetti grazie alle ascidi che fungono da trappola: l’insetto viene attirato sia dal colore sia dal nettare che vi è sul bordo ma, essendo la superficie viscida, cade all’interno dove vi è del liquido. Come la Sarracenia si coltiva in vasi da 12 cm di diametro.