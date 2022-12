Tragedia sfiorata in Costiera: auto si schianta contro il muro, 25enne all’ospedale

Perde il controllo della sua Punto e finisce contro il muro: è successo a un 25enne nella galleria naturale di Aurisina sulla strada Costiera la notte del 27 dicembre intorno all'una. L'auto è rimasta distrutta e i Vigili del fuoco hanno dovuto estrarre il conducente che, fortunatamente, non è in gravi condizioni. Sono intervenuti gli operatori del 118, inviati dalla centrale Sores, e hanno portato il ragazzo a Cattinara per accertamenti. I Carabinieri del nucleo Radiomobile di Aurisina hanno eseguito i rilievi con l'aiuto di una pattuglia dei Carabinieri di Basovizza.