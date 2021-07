Terribile schianto in viale Miramare nella notte, scooterista gravissimo a Cattinara

Nella caduta, l'uomo ha riportato un grave trauma cranico ed un altro alla colonna vertebrale. I sanitari l'hanno trovato in arresto cardiaco. Rianimato, è stato portato in ospedale in codice rosso

Un uomo del 1963 si trova in condizioni gravissime all'ospedale di Cattinara dopo essere rimasto vittima, verso le 23 di ieri 27 luglio, di una violenta caduta autonoma nei pressi del cavalcavia di viale Miramare. Lo scooterista è uscito di strada da solo ed è caduto sull'asfalto riportando un grave trauma cranico ed uno alla colonna vertebrale. I sanitari del 118 intervenuti sul posto con ambulanza e automedica l'hanno trovato in arresto cardiaco e l'hanno rianimato. Subito dopo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. L'uomo sarebbe in pericolo di vita.