Passa col rosso e fa cadere uno scooterista, poi scappa: denunciata

Una donna alla guida di un'auto passa con il rosso e lo scooterista che in quel momento stava regolarmente impegnando l'incrocio, per evitare l'impatto, cade a terra e si ferisce. La conducente dell'auto prosegue quindi la sua strada senza fermarsi, ma viene identificata giorni dopo dalla Polizia locale, che la denunciata. E' accaduto un paio di settimane fa all'incrocio tra le vie Pietà e Canova. L 'incidente è stato rilevato dal Nucleo infortunistica della Polizia Locale che, intervenuta per il rilievo, si è messa subito sulle tracce del veicolo. Le indagini hanno consentito di identificare la responsabile due giorni dopo: dovrà rispondere di omissione di soccorso, fuga e passaggio con il rosso. I primi due reati sono penali e comportano una denuncia all'Autorità giudiziaria, 10 punti in meno e sospensione della patente fino a un massimo cumulativo di 8 anni, mentre il passaggio con il rosso prevede una sanzione da 167 euro e 6 punti-patente.