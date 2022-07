Incidente in via Coroneo, ambulanza investe e soccorre un motociclista

TRIESTE - L'ambulanza che l'ha investito è la stessa che l'ha trasportato all'ospedale di Cattinara. Ad avere la peggio, in un incidente verificatosi poco prima delle 19 di oggi 13 luglio all'angolo tra via Zanetti e via Coroneo, è stato un giovane motociclista del 1999. Il mezzo della Croce Rossa Italiana si è scontrato proprio con il centauro. All'origine del sinistro una mancata precedenza, data anche dal passaggio dell'ambulanza che in quel momento si trovava in emergenza. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi. Il giovane non sarebbe in condizioni gravi.