Ciclista finisce contro un’auto a Duino e sfonda il parabrezza (FOTO)

Un ciclista va a finire contro un'auto in corsa e sfonda il parabrezza: è successo a Duino in un'incrocio sulla SR 14. Secondo le prime ricostruzioni il ciclista, un triestino con iniziali F.F., di 48 anni, sarebbe passato con il rosso finendo contro una Mazda bianca che andava verso Monfalcone (guidata da M.B., una signora sui sessant'anni, residente a Duino). Le condizioni dell'uomo non sarebbero gravi ma è stato comunque portato all'ospedale dai sanitari del 118. Sul posto anche la Polizia locale di Duino. Nella stessa zona, in mattinata, si è verificato un incendio di sterpaglie (visibile nelle foto) in corso di spegnimento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery