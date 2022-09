Quattro veicoli finiscono in un tombino in via Farneto: strada chiusa

Quattro veicoli finiscono in un tombino, forse ceduto a causa del maltempo: è successo in via Farneto intorno alle 13 di oggi, venerdì 9 settembre. Due auto e due scooter a distanza di poco tempo sono rimasti danneggiati, per fortuna non si registrano feriti. La strada è ora chiusa in attesa della messa in sicurezza. In particolare è stata chiusa via Ginnastica in direzione via Farneto a partire dall'intersezione con via Rossetti, e via Marchesetti dall'incrocio con via Biasoletto. Sul posto la polizia locale.