Ennesimo incidente davanti alla caserma di via Giulia: centauro 56enne all’ospedale

TRIESTE - Secondo incidente in poco tempo davanti alla caserma della guardia di finanza in via Giulia. Uno schianto tra un’auto e uno scooter, che si è verificato all’intersezione con via dello scoglio intorno alle 8:15. Il conducente dello scooter, un uomo di 56 anni, ha subito diversi traumi ed è stato portato all’ospedale di Cattinara in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto l’ambulanza e l’automedica del 118 e la polizia locale. L’auto arrivava da via dello Scoglio, mentre lo scooter procedeva in via Giulia verso il Giardino Pubblico. Le dinamiche sono al vaglio delle autorità.