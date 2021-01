Auto finisce fuori strada in via Flavia: un ferito

Incidente intorno alle 20:00 di oggi, 15 gennaio, in via Flavia, altezza Mc Donald. Un'autovettura per cause in corso di accertamento è andata a sbattere a bordo strada. Ferito il conducente immediatamente preso in carico dal personale sanitario, mentre è rimasta fortunatamente illesa una bambina che si trovava a bordo dell'auto incidentata.I Vigili del fuoco che, sono intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza l'area interessata ed il mezzo coinvolto. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia locale.