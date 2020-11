Incidente tra via Crispi e via Rossetti: un ferito all’ospedale

Un incidente in via Crispi è avvenuto intorno alle 19.30 di oggi, sabato 21 novembre. È successo all'incrocio con via Rossetti e sono rimaste coinvolte un'auto e uno scooter, sul posto l'ambulanza del 118 con automedica oltre alla Polizia Locale e ai Vigili del fuoco. Ferito il conducente dello scooter ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Via Rossetti è stata chiusa in direzione Cattinara e via Crispi in direzione via Rossetti.

Gallery