Incidente a Barcola, due feriti a Cattinara

TRIESTE - Oggi pomeriggio, intorno alle 15, a Barcola, subito dopo la pineta in direzione di Sistiana, si è registrato un incidente automobilistico in cui sono rimaste coinvolte due persone che i sanitari del 118, intervenuti con due ambulanze - non è stato necessario l'intervento dell'automedica - hanno trasportato a Cattinara in codice verde e in codice giallo. Non è nota la dinamica del sinistro. Sono stati segnalati disagi al traffico sulla pagina Telegram del Comune di Trieste.