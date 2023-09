Incidente a Belluno: grave un 21enne di Ronchi

Un grave incidente che ha coinvolto un ragazzo 21enne di Ronchi dei Legionari si è verificato nella tarda serata di ieri, venerdì 22 settembre, a Belluno. Come riporta Il Piccolo, dopo lo schianto tra una Panda e una Mini One, lungo la strada che costeggia il torrente Ardo, sono rimasti feriti tre uomini. Tra questi il 21enne, che si trova in gravi condizioni all’ospedale San Martino. Meno gravi gli altri due occupanti dell'auto, un coetaneo del ragazzo e un 63enne di Belluno. I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre i feriti dalle lamiere della vettura, con un'elaborata operazione. Sul posto anche i carabinieri e la polizia. Le cause sono in corso di valutazione da parte delle autorità.