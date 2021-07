Schianto tra auto e moto a Duino: ferito centauro 43enne

È successo alle 15:30, le cause sono in fase di accertamento. Il ferito è stato portato all’ospedale di Monfalcone

Scontro auto contro moto a Duino: è successo a Duino intorno alle 15:30 all'altezza dell'incrocio semaforico quando per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Prosecco si sono scontrate un'auto e una moto. Ad avere la peggio il centauro, un triestino di 43 anni. Stabilizzato sul posto dal personale sanitario inviato dalla centrale operativa sores è stato trasportato all'ospedale di Monfalcone, non versa in pericolo di vita. Illeso il conducente dell'Audi di nazionalità austriaca.