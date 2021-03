Brutto schianto sull’ex Gvt: ferite due persone e un cane

È successo ieri sera alle 20.45. Il guidatore ha perso il controllo dell’auto per cause da accertare. Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia Locale

Alle ore 20:45 di ieri 15 marzo 2021, la prima partenza dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste, è intervenuta sulla SS202 in prossimità dell'uscita del Molo VII per un incidente stradale.

Un'autovettura, per cause in corso di accertamento, è andata a sbattere contro il guardrail.

Feriti il conducente ed il passeggero, immediatamente presi in carico dal personale sanitario, coinvolto anche un cane che al momento dell'impatto si trovava all'interno del veicolo.



I VV.F. hanno messo in sicurezza l'area interessata ed il mezzo coinvolto.Sul posto la Polizia locale.