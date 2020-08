Incidente in via Filzi: scooterista all'ospedale

Un incidente si è verificato intorno alle 18:30 di oggi, 4 agosto, in via Filzi, angolo via Milano. Coinvolti un'auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote che, a causa dell'urto, è sbalzato dal mezzo. Il ferito, un uomo sulla cinquantina, è a terra cosciente e vigile. Sul posto ambulanza, automedica e Polizia Locale.

