Scontro tra due auto in piazza Vico, una finisce sul fianco: conducente a Cattinara

Una donna sulla sessantina è stata trasportata all'ospedale di Cattinara dopo essere rimasta vittima di un incidente avvenuto tra due autovetture in piazza Vico nel primo pomeriggio di oggi 10 febbraio. A causa del violento impatto, nel sinistro una delle due è finita sul fianco. L'autovettura è stata messa in sicurezza grazie all'intervento dei Vigili del fuoco giunti sul posto assieme al personale sanitario del 118 e alla Polizia Locale intervenuta per i rilievi ed il supporto al traffico. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell'ordine.