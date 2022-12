Perde il controllo dell'auto e si cappotta: una persona all'ospedale

Un incidente si è verificato poco prima del 17 di oggi a San Canzian d'Isonzo all'altezza dell'incrocio tra via del Revoc e via del Gardenal. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (allertato il Commissariato di Polizia di Stato di Monfalcone), il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo che si è cappottato. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i Vigili del Fuoco. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata con lesione non gravi all'ospedale San Polo di Monfalcone con l'ambulanza.