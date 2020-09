Incidente sulla SS202: traffico in tilt in direzione Cattinara

Un incidente ha avuto luogo oggi intorno alle 9:30 sulla SS202 all'altezza della Grandi Motori. Sul posto le forze dell'ordine e l'ambulanza del 118, accompagnata dall'automedica. Il traffico in direzione Cattinara è bloccato e le auto attendono in coda. Notizia in aggiornamento

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.