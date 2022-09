Si schianta contro l'ambulanza, scooterista in ospedale

TRIESTE - Un brutto incidente tra uno scooter e un'ambulanza si è verificato in via Carducci poco prima delle 18 di oggi 5 settembre. Ad avere la peggio nel sinistro è stato lo scooterista, un uomo tra i 30 e i 35 anni. La dinamica dell'incidente è ancora poco chiara ma sembra, da una prima e sommaria ricostruzione, che all'origine ci sia una mancata precedenza tra i due mezzi. L'ambulanza, in emergenza, stava percorrendo via Carducci in direzione di piazza Oberdan mentre il mezzo a due ruote proveniva da piazza San Giovanni. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno trasportato in ospedale il malcapitato, anche la Polizia Locale.