Incidente tra un'auto e un bus in via Gatteri: in cinque a Cattinara

Un incidente tra un'Opel e un autobus della Trieste Trasporti è avvenuto poco dopo le 12.30 di oggi 9 giugno all'angolo tra via Gatteri e via Crispi. Ad avere la peggio cinque passeggeri della linea 22 proveniente da via Battisti. Il mezzo del trasporto pubblico ha subito lievi danni sullo spigolo destro anteriore. Sul posto, oltre alle due ambulanze (una del 118 e l'altra della Croce Rossa), anche tre pattuglie della Polizia Locale per i rilievi del sinistro e le operazioni per smaltire il traffico. Via Gatteri è stata temporaneamente chiusa.