A tutta velocità in via Giulia, si schianta sulle auto davanti al Brico

Spettacolare incidente nei pressi di via Giulia causato da una BMW che a tutta velocità si è schiantata su alcune macchine parcheggiate nei pressi del Brico Center. A bordo della BMW due giovani e una ragazza che è stata portata all'ospedale di Cattinara per un trauma cranico. Gli altri giovani avrebbero rifiutato i soccorsi. Il conducente è stato sottoposto all'alcoltest e sarebbe risultato positivo. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 22 nel tratto stradale tra il Centro Commerciale Il Giulia e la rotonda del Boschetto. Oltre ai sanitari del 118, sul posto anche le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni dei testimoni e le telecamere di sicurezza, prima di perdere il controllo e finire sulle auto in sosta la BMW percorreva via Giulia a velocità molto elevata.