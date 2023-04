Incidente in via Settefontane, coinvolto un camion: disagi al traffico

TRIESTE - Un incidente che avrebbe visto coinvolto un camion di grandi dimensioni si è verificato all'incrocio tra via Settefontane e piazza Perugino. E' successo oggi, mercoledì 12 aprile, intorno alle 13. Viste le dimensioni del mezzo, il traffico sta subendo disagi e rallentamenti. Non si hanno ancora notizie su altri veicoli coinvolti e sullo stato di salute dei conducenti. Sul posto la polizia locale per la viabilità. Al di là dei disagi al traffico, protratti per circa quaranta minuti, non ci sono stati feriti.