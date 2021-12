Incidente in via Vecellio tra un'auto e un taxi, un ferito lieve

Uno spettacolre incidente senza gravi conseguenze si è verificato questa mattina verso le 7 all'angolo tra via Foscolo e via Vecellio, nella zona dell'ospedale Maggiore. Il sinistro ha visto come protagoniste una macchina privata ed un taxi, che si sono scontrate. Il taxi è finito su un fianco. Nessuno degli occupanti delle rispettive vetture è stato trasportato a Cattinara. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti, oltre i sanitari del 118, anche i vigili del fuoco e la Polizia Locale per i rilievi.