Uno scontro tra un'auto e una moto è avvenuto oggi in viale Miramare, nel primo pomeriggio. L'ambulanza del 118 è intervenuta per un incidente in cui è rimasta coinvolta una Vespa Piaggio e una Renault. Ad avere la peggio lo scooter e la persona che si trovava alla guida del mezzo a due ruote. Il traffico ha subito rallentamenti. Sul posto anche la Polizia Locale.