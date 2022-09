Ennesimo cappottamento sulle strade, 24enne in ospedale

VILLAGGIO DEL PESCATORE (Duino Aurisina) - È stato trasportato all'ospedale il 24enne vittima di un brutto cappottamento avvenuto a Duino nella tarda serata di oggi 28 settembre. Il giovane, originario di Staranzano, si trovava alla guida di una Cupra Formentor quando, per cause ancora da accertare, la vettura è finita sottosopra. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri. Il 24enne non versa in gravi condizioni.