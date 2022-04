Camion si ribalta in autostrada, chiuso il bivio per Gorizia

L’allacciamento A4/A34 in direzione Gorizia è stato chiuso pochi minuti fa (poco prima delle 12:45) a causa di un autoarticolato che si è rovesciato andando ad appoggiarsi contro la barriera laterale. L’incidente è avvenuto nella rampa di uscita della carreggiata est (verso Trieste) in direzione A34 (Villesse – Gorizia). Sul posto la polizia stradale per i rilievi, il personale di Autovie Venete che ha attivato la chiusura del bivio e i mezzi di soccorso meccanico che stanno provvedendo allo spostamento del mezzo pesante.