Scontro e cappottamento in strada del Friuli, due automobiliste soccorse dal 118

TRIESTE - Due automobiliste sono state soccorse dai sanitari del 118 dopo essere rimaste vittime di un incidente avvenuto, verso le 14 di oggi 30 marzo, in strada del Friuli. Il sinistro, le cui cause sono al vaglio della polizia locale, si è verificato all'altezza del faro della Vittoria. Due le autovetture coinvolte nell'incidente. Una si è cappottata. Sul posto, oltre alla Polizia locale, anche l'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. Disagi al traffico. La notizia è in aggiornamento. Le condizioni delle due donne non sarebbero gravi.