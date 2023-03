Brutto incidente in via Carducci: si schianta dopo un malore, è grave

TRIESTE - Brutto incidente nella serata di oggi all'altezza del civico 33 di via Carducci. Uno scooterista sulla sessantina è stato colto da un malore mentre si trovava alla guida del suo scooter di grossa cilindrata. Per questo motivo è stato trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale di Cattinara dove è stato ricoverato in gravi condizioni. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia di Stato. Sul posto grande spiegamento di forze: polizia locale, carabinieri e vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo ha accusato un malore e ed è rovinato a terra. Il motorino è finito sul muro del ristorante giapponese. Lo scooterista è stato soccorso per primo da un giovane medico che transitava lungo via Carducci. Immediato l'arrivo del 118, sul posto con ambulanza e automedica. Disagi al traffico.