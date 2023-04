Investita da uno scooter in zona Campi Elisi: donna 70enne all’ospedale

Viene investita da uno scooter in zona viale Campi Elisi: è successo a una donna di circa 70 anni di età alle 9 di stamattina, in via Schiaparelli, in prossimità di un'edicola. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, la signora è stata urtata da uno scooter mentre camminava ed è caduta a terra. Ha riportato ferite non gravi.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno preso in carico la donna, poi trasportata con l'ambulanza all'ospedale di Cattinara. L'equipaggio è stato allertato dalla centrale operativa Sores di Palmanova.