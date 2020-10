Investito sulle strisce in via Teatro Romano nella notte

Investito sulle strisce in via del Teatro Romano: è successo a un uomo intorno a mezzanotte e mezza, la scena è stata segnalata da alcuni passanti. Mentre il malcapitato camminava sull'attraversamento pedonale l'auto lo avrebbe urtato, secondo le testimonianze, a bassa velocità, senza sbalzarlo e senza procurargli ferite gravi. Intervenuta un'ambulanza del 118 che ha portato l'uomo all'ospedale di Cattinara per gli accertamenti del caso. Sul posto la Polizia di Stato per rilievi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.