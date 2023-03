Arresto cardiaco alla guida in zona ospedale Maggiore: grave un 80enne

A causa di un malore un uomo di 80 anni perde il controllo dell'auto e finisce contro un muro: è successo in via Jacopo Cavalli, non distante dall'ospedale Maggiore, intorno alle 20 di ieri, venerdì 3 marzo. Secondo le testimonianze, l'uomo procedeva a bassa velocità. Si è trattato di un arresto cardiocircolatorio, come appurato dai sanitari del 118, allertati dalla centrale operativa Sores dopo la chiamata di soccorso arrivata al Nue 112. Il personale medico infermieristico ha avviato le manovre di rianimazione e il cuore dell'uomo ha ripreso a battere. Il pensionato è stato poi stabilizzato, intubato e portato all'ospedale di Cattinara in gravi condizioni. Sul posto anche le forze dell'ordine e i Vigili del fuoco. Nella stessa serata si è verificato un altro malore, in questo caso al teatro Rossetti, in sala, durante uno spettacolo.