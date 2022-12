Terribile frontale a Dolina, morta una persona, un'altra gravissima

DOLINA - Una persona è deceduta in un terribile incidente avvenuto a Dolina, nella serata di oggi 23 dicembre. Sono almeno quattro le persone rimaste ferite, di cui tre minorenni. Una e gravissima. Sul posto quattro ambulanze e due automediche del 118. Sulla scena anche vigili del fuoco, esercito e carabinieri. Non si conoscono le generalità della persona deceduta. La notizia è in aggiornamento.