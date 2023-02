Scampata tragedia sulla Trieste-Opicina, vola fuori strada, giovane a Cattinara

TRIESTE - Non è in gravi condizioni ma poteva andare molto peggio. Un motociclista del 1990 è stato trasportato all'ospedale di Cattinara dai sanitari del 118 dopo essere rimasto vittima di un brutto incidente. Il sinistro è avvenuto questa mattina poco dopo le 8 lungo la Trieste-Opicina. Il giovane centauro ha perso il controllo del mezzo a due ruote e si è schiantato contro le colonnine a bordo strada. Da qui, per l'impatto, è stato sbalzato dalla sella ed è finito nella boscaglia sottostante. Un brutto volo che tuttavia non ha avuto gravi conseguenze. Il motociclista, infatti, ha riportato traumi agli arti superiori (spalla e braccio destro) e agli arti inferiori (caviglia). Non è in pericolo di vita. Sul posto anche le forze dell'ordine per la viabilità e i rilievi.