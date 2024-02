Schianto tra due auto sul raccordo autostradale: quattro feriti a Cattinara

DUINO AURISINA - Uno schianto tra due auto si è verificato oggi sul RA13 nel tratto compreso tra Sistiana e Duino, in direzione Monfalcone. Sono rimaste ferite quattro persone, di cui due hanno riportato un trauma toracico. Sul posto sono intervenute in codice giallo l'ambulanza e l'automedica del 118 da Trieste e un'altra ambulanza da Monfalcone. I feriti, non in gravi condizioni, sono stati trasportati a Cattinara. Sul posto anche il personale dell'autostrada.