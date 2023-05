Brutto schianto tra auto e moto davanti al Bowling di Duino: grave un 54enne

DUINO - AURISINA - Un violento schianto tra un'auto e una moto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi davanti al Bowling di Duino, lungo la strada statale 14. Ad avere la peggio è stato il 54enne che guidava la moto e che, dopo l'impatto fronto laterale con la vettura, è finito sull'asfalto riportando ferite serie, tra cui un trauma cranico e facciale e la frattura di una clavicola.

E' stato portato in condizioni gravi all'ospedale di Cattinara dal 118, inviato dalla centrale operativa Sores. Gli operatori sanitari sono giunti sul posto con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Le cause dell'incidente sono al vaglio della polizia di stato, accorsa sul posto insieme ai vigili del fuoco, che hanno operato in sinergia con il personale sanitario.