Schianto tra auto e vespa in via Flavia: una donna all’ospedale

Un incidente si è verificato stamattina in via Flavia, sono rimaste coinvolte un'auto e una Vespa. È accaduto all'incrocio con via Benussi intorno alle sette, la conducente dello scooter è stata soccorsa dal personale del 118, che l'ha portata a Cattinara in codice giallo. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia locale, sul posto per i rilievi.