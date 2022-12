Scontro tra auto e scooter nella notte: un ferito a Cattinara

Scontro nella notte tra auto e scooter in viale D'Annunzio. A seguito dell'impatto, una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale di Cattinara in condizioni comunque non gravi. Sul posto gli operatori del 118 con automedica e ambulanza. Attivati anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per quanto di competenza.